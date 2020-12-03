Жители Нижнего Тагила выберут логотип празднования 300-летнего юбилея города

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Мэрия Нижнего Тагила предложит жителям самим выбрать логотип празднования 300-летнего юбилея города. Накануне свои варианты эмблем презентовали представители музея изобразительных искусств, музея-заповедника «Горнозаводской Урал», МБУ «Центр развития туризма» и Факультета художественного образования НТГСПИ.

Глава города Владислав Пинаев, его заместители, руководители нижнетагильских учреждений культуры и представители учебных заведений художественного профиля обсудили предложенные варианты и пришли к выводу, что они требуют доработки.

- Все проекты решено доработать, при этом в каждом предусмотреть различные способы использования логотипа – в наружной рекламе, медиа-носителях и сувенирной продукции, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Члены комиссии встретятся через 10 дней и рассмотрят доработанные предложения.

Утвержденные варианты будут участвовать в голосовании, которое пройдет на официальном сайте и в группах в соцсетях администрации города. Напомним, что тагильчане будут отмечать 300 лет со дня основания родного города в 2022 году.