С главы Кировского района Екатеринбурга сняли часть обвинений

Дело прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Екатеринбурга частично снял обвинения в административных нарушениях с главы администрации района Александра Лошакова. Оба дела были заведены по статье «Нецелевое использование бюджетных средств».

- Производство дела по статье 15.14 КоАП РФ прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения. Вынесено постановление о прекращении производства по делу, - говорится в картотеке дела на сайте суда.

Напомним, Александра Лошакова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. 12 ноября его задержали прямо в рабочем кабинете.