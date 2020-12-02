На улицы Екатеринбурга выходит очередная партия новых автобусов

Чтобы водить новый автобус, необходимо пройти дополнительное обучение и сдать зачет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гортранс Екатеринбурга выпускает на дороги города заключительную партию из 13 новых автобусов НЕФАЗ. Чтобы управлять транспортным средством, водителям нужно пройти специальную подготовку.

- Водители должны пройти 40-часовой онлайн-курс по повышению квалификации. Затем они должны сдать зачет и получить допуск к управлению, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

К транспорту есть свои требования: техническая исправность, наличие видеонаблюдения и gps-навигация. Напомним, уральская столица получила новые автобусы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».