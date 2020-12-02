Погрузка на Свердловской железной дороге в ноябре выросла на 5%

Фото: предоставлено СвЖД

По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в ноябре 2020 года составила 11,9 млн тонн, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за ноябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 3,2% и составил 17,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 2,9%, до 22,5 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-ноябрь 2020 года, по оперативным данным, составила 130,7 млн тонн (+1,3% к уровню аналогичного периода 2019 года). За одиннадцать месяцев на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 36,1 млн тонн (-1,8% к январю-ноябрю 2019 года);

· строительных грузов – 22,4 млн тонн (+6,6%);

· черных металлов – 8,8 млн тонн (-7,7%);

· лома черных металлов – 2,1 млн тонн (на уровне 2019 года);

· руды железной и марганцевой – 11,5 млн тонн (+4,4%);

· химических и минеральных удобрений – 14,8 млн тонн (+6,9%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 9,7 млн тонн (-6,9%);

· цемента –2,8 млн тонн (-5,6%);

· лесных грузов – 2,2 млн тонн (на уровне 2019 года);

· руды цветной и серного сырья – 5,6 млн тонн (-0,2%);

· химикатов и соды –3,1 млн тонн (-2,4%);

· кокса – 2,2 млн тонн (+8,7%).

Грузооборот с начала 2020 года составил 192,8 млрд тарифных тонно-км (+2,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 245,2 млрд тонно-км (+1,1%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в ноябре 2020 года составила 104,7 млн тонн, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за ноябрь 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составил 217,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,1% и составил 274,7 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-ноябрь 2020 года, по оперативным данным, составила 1 млрд 136,6 млн тонн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2020 года составил 2317,7 млрд тарифных тонно-км (-2,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2935,3 млрд тонно-км (-3,1%).