Лас-Вегас в подвале: жителя Новоуральска обвинили в незаконной организации казино

Заправляли работой подпольного казино два мужчины и две женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Верх-Нейвинском сотрудники полиции накрыли работу подпольного казино. Следователи считают, что главным «заводилой» был житель Новоуральска, который установил в подвале многоэтажки 20 игровых автоматов. К работе он привлек двух знакомых женщин, ставших операторами аппаратов, а также мужчину, который выполнял роль охранника и не пускал посторонних.

- По версии следствия, злоумышленники систематически устраивали азартные игры на территории, которая не предназначена для проведения такого рода мероприятий, - сообщили в пресс-службе Свердловской области.

На главаря компании завели уголовное дело за организацию азартных игр, его подельников обвиняют в пособничестве. Дела рассмотрит Невьянский городской суд.