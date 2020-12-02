«Фонд святой Екатерины» закупит защиту для врачей на 10 миллионов

Фото: пресс-служба «Фонда святой Екатерины»

В «Фонде святой Екатерины» выделили дополнительные десять миллионов рублей на покупку противоинфекционных комплектов и медицинских перчаток для врачей «красной» зоны. Экипировку получат 17 больниц по всему региону.

- В партию входят десять тысяч костюмов и сто тысяч перчаток, их распределят между врачами от Шали до Ивделя. Запросы от больниц приходят ежедневно, - сообщила заместитель директора фонда Татьяна Прусевич.

Нынешняя партия костюмов производится с определенными улучшениями. Все швы дополнительно проклеиваются термопленкой, чтобы исключить даже минимальную разгерметизацию. Каждый комплект используется около шести часов, после чего обрабатывается и утилизируется.

Напомним, во время пандемии «Фонд святой Екатерины» на постоянной основе помогает медицине Свердловской области, закупая аппараты ИВЛ в больницы и экспресс-тесты в лаборатории.