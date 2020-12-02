Хранил килограмм мефедрона: в Екатеринбурге задержали наркокурьера

В квартире парня нашли больше килограмма мефедрона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция пришла с обыском в квартиру по улице Соболева, где 28-летний безработный парень снимал жилье, 25 ноября. Молодой человек заметно нервничал, общаясь с оперативниками. Его беспокойство оказалось обоснованным: в квартире нашли чуть больше килограмма мефедрона.

- Подозреваемый ранее не был судим. Он хранил у себя дома партию наркотиков, чтобы продавать ее с помощью «закладкок», - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

На парня завели уголовное дело за сбыт наркотиков в особо крупном размере. За это преступление он может получить пожизненный срок.