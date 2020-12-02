"Спасая других, не смог уберечь себя": главврача уральской больницы представят к награде

Фото: Минздрав Свердловской области

Главного врача районной больницы № 40 в Красноуфимске Дмитрия Новоселова посмертно представят к федеральной награде по поручению губернатора Свердловской области. Об этом на ежедневном брифинге оперштаба рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

- Во время пандемии больницу переделали под госпиталь для коронавирусных. Спасая других, он не смог уберечь себя, - сообщил Креков.

Напомним, Дмитрий Новоселов скончался 30 ноября после продолжительной болезни. Ему было 53 года.