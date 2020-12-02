В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели больше 37 тысяч человек

По всей Свердловской области за неделю не было зарегистрировано ни одного случая гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 23 по 29 ноября ОРВИ заболели 37 997 человек. По данным регионального Роспотребнадзора, уровень заболеваемости выше уровня прошлой недели на 4%.

В Екатеринбурге за неделю было зарегистрировано 17 803 случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 9,1%. При этом случаев гриппа зарегистрировано не было.

- В рамках «дозорного» лабораторного мониторинга за вовзбудителями ОРВИ, проведенного в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», обнаружены риновирусы, аденовирусы, парагрипп, SARS-CoV2, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства самыми неблагоприятными территориями по заболеваемости ОРВИ стали Богданович, поселок Уральский, Рефтинский и Кировградский городской округ.