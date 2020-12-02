В Свердловской области готовятся вернуть всех учеников в школы

Сейчас дистанционное обучение проходят ученики с шестого по одиннадцатый классы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас дистанционное обучение проходят ученики с шестого по одиннадцатый классы

Руководство Свердловской области рассматривает вопрос о снятии дистанта для всех школьников региона.

Окончательное решение по этому вопросу примут уже в пятницу, 4 декабря. Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Заявление чиновник сделал после заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

- Сведения Роспотребнадзора говорят о том, что количество детей, болеющих коронавирусом, крайне незначительно. По крайней мере по отношению к другим возрастным категориям. И серьезной разницы между теми, кто находится на дистанте и на живом обучении мы не наблюдаем, - рассказал Павел Креков.

Напомним, в начале ноября глава региона Евгений Куйвашев принял решение перевести на дистанционное обучение учеников с шестого по одиннадцатый классы.

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