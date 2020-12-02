В Свердловской области готовятся вернуть всех учеников в школы

Сейчас дистанционное обучение проходят ученики с шестого по одиннадцатый классы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сейчас дистанционное обучение проходят ученики с шестого по одиннадцатый классы
Руководство Свердловской области рассматривает вопрос о снятии дистанта для всех школьников региона.
Окончательное решение по этому вопросу примут уже в пятницу, 4 декабря. Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Заявление чиновник сделал после заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.
- Сведения Роспотребнадзора говорят о том, что количество детей, болеющих коронавирусом, крайне незначительно. По крайней мере по отношению к другим возрастным категориям. И серьезной разницы между теми, кто находится на дистанте и на живом обучении мы не наблюдаем, - рассказал Павел Креков.
Напомним, в начале ноября глава региона Евгений Куйвашев принял решение перевести на дистанционное обучение учеников с шестого по одиннадцатый классы.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.