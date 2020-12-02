Девять кварталов Цыганского поселка отдадут под высотную застройку

Цыганский поселок застроят многоэтажками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге девять кварталов Цыганского поселка планируют отдать под высотную застройку. Соответствующие документы опубликованы на сайте мэрии. Согласно им предлагается сменить статус территориальной зоны в районе Репина - Коперника - Краснокамская - Отрадная, с Ж-2 (индивидуальная жилая застройка) на Ж-5 (многоэтажная жилая застройка).

Фото: скриншот Екатеринбургский вестник

На застройку этого участка претендует ООО «Магазин Торгоборудование». Девелопер получит возможность строительства жилья после того, как переведет землю в нужный статус, расселит частный сектор и утвердит в мэрии градостроительную документацию.

Сегодня в границах Репина - Коперника - Краснокамская - Отрадная расположено несколько небольших магазинов и около 230 частных домов.

Фото: скриншот Екатеринбургский вестник