Препараты на дом для заболевших коронавирусом будут привозить быстрее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выделят дополнительный транспорт, чтобы доставлять лекарства пациентам с COVID-19. Об этом на брифинге заявил заместитель губернатора Павел Креков.

- Я знаю о претензиях - часто справедливых - что медикаменты несут медленно. Сейчас мы дополнительно выделяем транспорт - вчера такое поручение губернатор дал муниципалитетам, дополнительно выделяем волонтеров, - сказал Павел Креков.

Также он отметил, что на сегодня заключены договора почти на 90% наименований медикаментов из списка рекомендованных для амбулаторного лечения. Основная часть препаратов уже поступила в поликлиники, часть уже у людей.

Замгубернатора напомнил, что назначаются лекарства в зависимости от состояния конкретного больного. Врач, который их назначает, может оставить их при первом визите к вам домой, либо препараты могут быть доставлены позже - с медицинским работником или волонтером.