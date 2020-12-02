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Экономика

На борьбу с пандемией на Урале в 2020 году потратили 16 миллиардов рублей

Большую часть денег дала Федерация
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Дефицит бюджета Свердловской области на 2021 год составляет 40 миллиардов рублей

Дефицит бюджета Свердловской области на 2021 год составляет 40 миллиардов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса потратили 16 миллиардов рублей. Порядка 6 миллиардов пришлось потратить из областного бюджета, еще 10 миллиардов выделили из федерального бюджета.

- С учетом того, что сегодня на федеральном уровне принято решение сохранить порядок исполнения бюджетов субъектов РФ таким же, как и в текущем году, мы будем применять те же инструменты, которые действуют сегодня, - говорит министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, рассуждая о вопросе трат на борьбу с коронавирусом.

Общая сумма бюджета на 2021 года ко второму чтению составляет 308,8 миллиарда рублей, а его расходная часть – 278,2 миллиарда рублей. Таким образом, прогнозируемый дефицит региональной казны сейчас составляет порядка 40 миллиардов рублей.