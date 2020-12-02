В Екатеринбурге суд отказался рассматривать дело матери, обвиняемой в избиении приемного сына до смерти

Уголовное дело Гилы Германской вернули на новое расследование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга состоялось заседание по громкому делу Гилы Германской. Многодетную мать обвиняют в избиении до смерти приемного сына. По версии следствия, летом 2018 женщина вместе с мужем Михаилом сильно покалечила ребенка, от чего тот умер. Весной Германскую приговорили к 12 годам колонии, но после четырех месяцев в СИЗО с нее сняли часть обвинений и отпустили домой.

- К судебному заседанию у защиты было подготовлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору ввиду существенных нарушений Уголовно-процессуального закона, однако суд по собственной инициативе поставил данный вопрос на обсуждение. Прокурор в конечном итоге согласился, что имеют место быть существенные нарушения. При этом защита два года подряд указывала на них. Парадокс в том, что услышанными мы остались после того как человека осудили, он отсидел четыре месяца в СИЗО, и только после апелляции на новом рассмотрении дела, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Дмитрий Жикин.

Напомним, когда Гила Германская вернулась домой она поделилась с «КП-Екатеринбург» рассказом о том, что ей пришлось пережить за то время, пока она была в СИЗО.

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