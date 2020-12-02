Председатель гордумы Екатеринбурга заразился коронавирусом

Коронавирус у председатель гордумы Екатеринбурга Игоря Володина протекает в легкой форме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Спикер гордумы написал, что чувствует себя хорошо, так как болезнь протекает в легкой форме. Сейчас он проходит лечение.

- К сожалению, новая коронавирусная инфекция не обошла стороной и меня, - написал Игорь Володин. - Некоторое время буду не на связи, так как необходимо быстро восстановиться, чтобы Дума могла выполнить все свои планы в текущем непростом году.

Председатель гордумы также призвал всех соблюдать все рекомендованные меры предосторожности. Напомним, что в начале ноября в гордуме Екатеринбурга выявили несколько случаев COVID-19. Из-за этого большинство сотрудников перевели на удаленку, а заседания перенесли.