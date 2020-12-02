В этом году стоимость одной ели до одного метра составит меньше 58 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области установили сроки рубки новогодних деревьев. В этом году принести домой ель или сосну на праздник можно будет с 16 по 31 декабря. Чтобы сделать это законно и не нанести ущерб природе необходимо подать заявление в лесничество, оформить договор купли-продажи и оплатить квитанцию.

В этом году стоимость одной ели до одного метра составит 57 рублей 7 копеек, до двух метров - 114 рублей 13 копеек. За елочку высотой до трех метров нужно будет отдать 171 рубль 22 копейки, до четырех метров - 228 рублей 28 копеек. Самое дорогое новогоднее дерево - свыше четырех метров стоит 285 рублей 35 копеек. После оплаты в лесничестве сообщат, в какой день можно приехать, чтобы срубить ель.

- На место рубки проводит сотрудник лесничества. Обычно это места противопожарных разрывов, участки под линиями электропередач, около нефте- и газопроводов и вдоль автомобильных дорог. Ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит, поскольку хвойный молодняк в этих местах все равно необходимо убирать, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Отметим, что срубить можно всего одно или два новогодних дерева. Также министерство природных ресурсов и экологии напоминает об ответственности за рубку елей без разрешительных документов.

- Штраф за незаконно добытую ель для физических лиц может достигать 4 тысяч рублей, для должностных лиц 40 тысяч рублей, а юридическое может быть оштрафовано и на 300 тысяч рублей, - отметили в департаменте информационной политики. - Очень дорого обойдется самовольно срубленная елочка на особо охраняемых природных территориях, к которым относятся, например, все лесные парки города Екатеринбурга.

Нарушителям также придется оплатить ущерб за каждое срубленное дерево, а инструменты рубки будут конфискованы.

В прошлом году свердловчане под руководством сотрудников лесничеств срубили 15 385 новогодних деревьев. А рекордсменами по количеству законно срубленных хвойных деревьев стали Красноуфимское, Нижне-Сергинское, Свердловское и Сысертское лесничества.