На Урале военных ЦВО начали прививать от коронавируса

Из первой поступившей партии вакцины производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге военных ЦВО начали прививать от коронавируса. В первую очередь вакцину поставят медицинским работникам, которые принимают участие в диагностике и лечении заболевших COVID-19. Также в числе первых вакцинируют военнослужащих, несущих боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

- Из первой поступившей партии вакцины производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией, - рассказали в пресс-службе ЦВО. - В дальнейшем предстоит вакцинировать командный состав, а также личный состав, несущий боевое дежурство.

Вакцинация личного состава Вооруженных сил против коронавирусной инфекции началась 27 ноября по поручению Владимира Путина. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.