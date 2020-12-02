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На Урале военных ЦВО начали прививать от коронавируса

В первую очередь вакцину поставят медицинским работникам
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Из первой поступившей партии вакцины производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя

Из первой поступившей партии вакцины производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге военных ЦВО начали прививать от коронавируса. В первую очередь вакцину поставят медицинским работникам, которые принимают участие в диагностике и лечении заболевших COVID-19. Также в числе первых вакцинируют военнослужащих, несущих боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

- Из первой поступившей партии вакцины производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией, - рассказали в пресс-службе ЦВО. - В дальнейшем предстоит вакцинировать командный состав, а также личный состав, несущий боевое дежурство.

Вакцинация личного состава Вооруженных сил против коронавирусной инфекции началась 27 ноября по поручению Владимира Путина. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.