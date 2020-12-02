Водить хороводы в этом году вокруг елки не будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле горожане активно раскупают билеты на елки, которые пройдут в театрах и филармонии. Праздничные представления решили не отменять, но из-за коронавируса такие традиционные мероприятия, как например хоровод, решили не проводить. Кроме того некоторые театры в этом году отказались от выдачи подарков.

В мэрии рассказали, что в этом году вся зрелищная часть представлений будет проходить только в зрительном зале. Что касается билетов, то их сейчас можно купить только в кассах, так как места в зале распределяются вручную.

- Мы действуем в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, который предписывает наполнять зал на 50 процентов, - рассказала Светлана Юрчишина. - Самые главные отличия этого года - частичная наполняемость зала, масочный режим, установка рециркуляторов воздуха и бактерицидных ламп в помещениях, ежедневная уборка с дезинфицирующими средствами, поэтому находиться в театрах и филармонии - безопасно, - рассказала начальник управления культуры Светлана Юрчишина.

В мэрии отметили, что решение о проведении новогодних представлений в дворцах культуры и досуговых центров еще не принято. Его планируется озвучить после 12 декабря. Если директора и художественные руководители смогут организовать новогодние спектакли без участия маленьких артистов и воспитанников творческих студий и кружков, то елки проведут и там. Проводить новогодние представления в Нижнем Тагиле будут с 22 декабря до 9 января 2021 года.