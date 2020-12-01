В 2021 году на Урале отремонтируют 120 километров дорог

Жители могут оставить заявку на ремонт дорог на сайте министерства транспорта региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство транспорта Свердловской области обсудило ремонт дорог в регионе в 2021 году. Благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обновят дорожные участки, протяженность которых составит 122 километра. На эти цели потратят почти 3,4 миллиарда рублей, большую часть денег выделит региональный бюджет, также почти миллиард даст Москва.

- В области уже идет ремонт ключевых трасс. Новое покрытие получат участки на Режевском и Серовском трактах, подъезд к Первоуральску, а также территории Ирбитского и Байколовского районов, всего 75 километров, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В Екатеринбурге запланировали ремонт 18 улиц, среди которых Бебеля, Заводская, Посадская, Шаумяна и другие. Кроме того, сами жители региона могут рассказать, какие участки необходимо обновить. Для этого можно оставить специальную заявку на сайте министерства транспорта до 7 декабря.