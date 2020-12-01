В Екатеринбурге монахини помогают медикам брать тесты на COVID-19

Фото: Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге сестры милосердия Екатеринбургской епархии откликнулись на призыв о помощи от местной клиники. В лаборатории проводят тестирование на коронавирус, и им не хватает персонала, поэтому сотрудники обратились к монахиням. Первые пять сестер уже прошли обучение.

- Сестры прошли обучение в Свердловском областном медицинском колледже, их квалификация позволит проводить забор тестов у больных, - рассказала руководитель отдела милосердия ПСМ Татьяна Ананьина.

Первый выезд монахини провели в сопровождении наставников, затем они будут работать уже самостоятельно. В Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии отметили, что помогать могут не только сестры милосердия, но и добровольцы.