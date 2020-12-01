Появились подробности аварии под Кольцово, где погибли женщина и ребенок

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Автоинспекция установила предварительные обстоятельства аварии, которая случилась на Кольцовском тракте днем 1 декабря. Водитель «Volkswagen Polo» не справился с управлением и съехал в кювет. В аварии погибли два человека, пятеро пострадали. Полиция установила, что погибшая женщина сидела на заднем пассажирском сидении с правой стороны. Возможно, что ребенок находился на ее коленях.

В аварии пострадали водитель и четыре пассажира - двое мужчин, женщина и 7-летняя девочка. В тяжелом состоянии они госпитализированы, - сообщили в ГИБДД.

Машиной управлял 25-летний уроженец Узбекистана с шестилетним стажем вождения. Его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. При осмотре установлено, что на машине была установлена изношенная зимняя резина. Сотрудники полиции предполагают, пассажиры на задних сидениях не были пристегнуты ремнями.

Экспертам предстоит установить, кем друг другу приходились пассажиры, куда конкретно направлялись и в каком состоянии находился водитель.