Не доехал до Ревды: в Свердловской области пропал 19-летний парень

Фото: сайт поискового движения «ЛизаАлерт»

Отряд «ЛизаАлерт» четвертый день ищет 19-летнего Александра Бутова, который пропал 27 ноября по дороге из Екатеринбурга в Ревду. Родственники отмечают, что ранее парень не уходил из дома. Также к поискам подключилась полиция.

- 30 ноября в дежурную часть отдела полиции № 8 от родственников поступило сообщение о пропавшем без вести юноше 19 лет, рассказали в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Молодой человек был одет в темно-зеленую куртку, черные джинсы, черные ботинки, черную вязаную шапку.

Если вы знаете, где находится Александр, сообщите по телефону (343) 356-42-08 или 02.