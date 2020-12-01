«Ударила кулаком»: на Урале мать сломала плечо 9-летней дочери

После перелома девочка 10 дней провела в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карпинске 29-летняя женщина сломала плечо собственной дочке.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, все произошло в середине октября.

Следствие считает, что женщина нанесла своей 9-летней дочери множественные удары ремнем по туловищу и конечностям. Помимо этого она ударила дочь кулаком в область локтя. Причем настолько сильно, что у девочки случился перелом плечевой кости со смещением.

СКР квалифицировал эти действия, как тяжкий вред здоровью. На нерадивую мать завели уголовное дело по второй части статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью лицу, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Женщину не стали отправлять в СИЗО. В отношении нее избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.