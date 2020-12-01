Автоинспекторы Екатеринбурга помогли довезти ребенка до больницы

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Экипаж ГИБДД в Екатеринбурге помог спасти жизнь ребенка. Все произошло в час пик в поселке Совхозный, Рустам Гибаев и Роман Коренев находились на очередном дежурстве, в это время к ним обратился водитель, который спешил отвезти своего задыхающегося ребенка в больницу. В городе были пробки, а до больницы оставалось еще несколько километров.

- Автоинспекторы решили доставить ребенка на служебном автомобиле и в срочном порядке организовали дорожный коридор, применив полицейские мигалки, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Полицейские успели довезти ребенка до больницы, где врачи оказали ему помощь. Сейчас жизнь и здоровье маленького пациента вне опасности.