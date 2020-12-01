В Екатеринбурге поймали банду угонщиков-рецидивистов

Злоумышленники угоняли японские и корейские автомобили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала банду из семи человек, которая угоняла корейские и японские автомобили. Злоумышленники использовали специальные устройства, чтобы заводить машины без ключей. На похищенные иномарки устанавливали краденые номера.

- Подозреваемые оставляли угнанные машины во дворах на окраинах Екатеринбурга. Известно о 12 случаях похищения на сумму более 9,5 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пять пропавших машин уже нашли, скоро их вернут законным владельцам. Сейчас ведутся поиски остальных иномарок. Отметим, что четверо участников банды уже были судимы за аналогичные преступления.