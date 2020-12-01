С 15 декабря парк «Зеленая роща» будет закрыт по ночам

61% населения поддержал закрытие парка по ночам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга с помощью голосования выбрали режим работы парка «Зеленая роща». Он будет работать ежедневно с 6:00 до 23:00. 61% населения поддержал закрытие парка в ночное время. Опрос проводил комитет благоустройства мэрии Екатеринбурга.

- Основная задача – это сохранение парка в первозданном виде, в ночное время возрастают риски того, что вандалы могут что-то сломать или испортить. – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В ночное время в парке будут проводиться уборки территории. Новый режим парка введут с середины декабря.