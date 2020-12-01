На Урале ТЦ возьмут на карандаш перед Новым годом

За соблюдением правил в ТЦ будут следить специальные комиссии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев на заседании оперативного штаба поручил контрольным группам уделить пристальное внимание соблюдению норм безопасности в торговых центрах Екатеринбурга и региона.

Глава Среднего Урала обратил внимание на то, что перед Новым годом уральцы будут массово посещать торговые объекты, поэтому там необходимо разделить потоки покупателей для снижения распространения риска COVID-19.

- Строгое соблюдение противоэпидемических мер, грамотное регулирование покупательских потоков, ограничение максимального количества покупателей, которое одновременно находятся в торговых залах, позволят предотвратить новый всплеск инфекции, - рассказал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Сейчас система здравоохранения Свердловской области переживает пиковые нагрузки из-за большого числа пациентов с коронавирусом.