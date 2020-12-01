При признаках коронавируса нужно ехать в больницу

При явных проявлениях коронавируса нужно обратиться в ковидарий Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге и Свердловской области сохраняется часть коечного фонда на случай неожиданных вспышек коронавируса в период пандемии. Медики говорят, что легкие формы заболевания можно лечить дома. Если же появляются определенные признаки заболевания, то нужно срочно ехать в госпиталь.

- Около 70% населения переносит коронавирус в легкой форме. Однако есть группа риска, это люди с избыточным весом, с нарушениями углеводного обмена, с хронической сердечно-сосудистой патологией, с аутоиммунными заболеваниями, которым нужно проявлять особую бдительность, - рассказал в эфире телеканала ОТВ главный врач ЦГКБ №24 Алексей Малинкин.

Также врач рассказал, при каких признаках коронавируса нужно срочно ехать в больницу:

1. Если в течение трех дней температура держится выше 38 градусов.

2. Если разово температура поднялась до 39-40 градусов.

3. Если появилась одышка – то есть более 22 дыханий в минуту.

Фото: Оперативный штаб Свердловской области

В качестве дополнительной профилактики доктор посоветовал использовать «Гриппферон», который нужно капать в нос по одной капле перед каждым выходом из дома.

- Этот препарат действительно работает и, что очень важно, он не токсичен, - подчеркнул доктор.

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