С апреля по декабрь 2015 года обвиняемый получил больше 1,4 миллионов рублей

Экс-главу Тугулыма обвиняют в получении взятки на сумму больше 1,4 миллиона рублей. По версии следствия, в декабре 2014 года между управлением образования Тугулымского городского округа с одной из компаний был заключен контракт на строительство здания детского сада. Спустя некоторое время после заключения договора экс-глава предложил генеральному директору этой строительной компании передать ему взятку в размере 2 % от стоимости муниципального контракта, то есть больше 2 миллионов рублей.

- При этом, обвиняемый пообещал оказать содействие в принятии строительных работ, предусмотренных контрактом, в том числе невыполненных, дать указание подчиненным сотрудникам подписать акты приемки работ по форме КС-2 и КС-3, являющиеся основанием для перечисления денежных средств строительной компании в рамках контракта, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Руководитель строительной компании согласился на предложении экс-главы и передал ему банковскую карту, на которую периодически стал перечислять деньги. Так, с апреля по декабрь 2015 года обвиняемый получил больше 1,4 миллионов рублей.

Экс-главе Тугулыма грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении руководителя строительной фирмы при этом возбуждать уголовное дело не стали, так как он сам сообщило о существовании незаконной договоренности между ним и обвиняемым в правоохранительные органы, а также активно способствовало раскрытию преступления. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тугулымский районный суд.