ВТБ: екатеринбуржцы в «Черную пятницу» потратили на 80% больше, чем год назад

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В «Черную пятницу» жители Екатеринбурга потратили на шопинг свыше 157 млн рублей, что на 78% превышает оборот прошлогоднего дня распродаж. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ. Количество покупок к прошлогодней «Черной пятнице» выросло на треть, а средний чек увеличился с 1,7 тыс. до 2,3 тыс. рублей.

Больше всего в этот день екатеринбуржцы потратили на электронику и бытовую технику – свыше 66 млн рублей, что в 1,5 раза превышает аналогичный прошлогодний показатель. Средний чек в этой категории составил 8 тыс. рублей.

На втором месте по объему покупок оказалась одежда и обувь – 30 млн рублей (+125% к прошлогоднему), на третьем – товары для дома и ремонта на общую сумму 28 млн рублей (+145%). Рост показали практически все категории ретейла, за исключением косметики и парфюмерии.

-В этом году мы фиксируем рост спроса на покупки в Черную пятницу по сравнению с прошлым годом. Снижение цен на популярные товары способствует реализации отложенного спроса населения и особенно актуально в нынешних условиях. Наибольшую динамику роста традиционно демонстрируют товары для дома, fashion-категория, электроника и бытовая техника. При этом мы видим рост доли онлайн-покупок по сравнению с прошлым годом, - комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Оборот в популярных категориях товаров в «Черную пятницу» по сравнению с предыдущей пятницей вырос в Екатеринбурге на 36%, то есть в среднем распродажи стимулировали уральцев потратить на треть больше, чем обычно. Максимальный эффект от маркетинговых акций наблюдается в категории автомобилей и сопутствующих товаров, объем продаж которых в регионе в этот день оказался в 2,5 раза выше, чем неделей ранее.

Некоторые ретейлеры начали распродажи еще в понедельник и, если сравнить оборот за 23-27 ноября с суммой транзакций за «обычную» неделю 16-20 ноября, то также можно увидеть заметный рост покупательской активности уральцев. В среднем объем операций по основным категориям товаров за пять дней вырос на 15%, а максимально – в категории товаров для красоты и здоровья (+31%), где продавцы запустили льготные акции раньше других.