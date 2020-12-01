«Уралмашзавод» впервые за 14 лет получил прибыль

По итогам трех кварталов 2020 года прибыль завода составила 211 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уралмашзавод» впервые за 14 лет получил чистую прибыль. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе УЗТМ. По итогам трех кварталов 2020 года прибыль завода составила 211 миллионов рублей. Тогда как по итогам 9 месяцев прошлого года компания получила 975 миллионов рублей убытка.

Как отметили на предприятии, положительная динамика финансовых показателей - это результат реализации масштабной программы по повышению эффективности бизнес-процессов.

- При финансовой поддержке основного акционера УЗТМ - Газпромбанка - с 2018 года Уралмашзавод значительно обновил основные мощности, внедрил новые технологии на всех этапах производства, а за счет изменения бизнес-процессов существенно сократил издержки, - рассказали в пресс-службе УЗТМ.

В этом году выручка предприятия увеличилась почти в 1,5 раза: если в 2019 году завод за 9 месяцев заработал 6,3 миллиарда рублей, то в этом году - 9,3 миллиарда рублей.