Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Уралмашзавод» впервые за 14 лет получил прибыль

За счет изменения бизнес-процессов на предприятии существенно сократились издержки
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
По итогам трех кварталов 2020 года прибыль завода составила 211 миллионов рублей

По итогам трех кварталов 2020 года прибыль завода составила 211 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уралмашзавод» впервые за 14 лет получил чистую прибыль. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе УЗТМ. По итогам трех кварталов 2020 года прибыль завода составила 211 миллионов рублей. Тогда как по итогам 9 месяцев прошлого года компания получила 975 миллионов рублей убытка.

Как отметили на предприятии, положительная динамика финансовых показателей - это результат реализации масштабной программы по повышению эффективности бизнес-процессов.

- При финансовой поддержке основного акционера УЗТМ - Газпромбанка - с 2018 года Уралмашзавод значительно обновил основные мощности, внедрил новые технологии на всех этапах производства, а за счет изменения бизнес-процессов существенно сократил издержки, - рассказали в пресс-службе УЗТМ.

В этом году выручка предприятия увеличилась почти в 1,5 раза: если в 2019 году завод за 9 месяцев заработал 6,3 миллиарда рублей, то в этом году - 9,3 миллиарда рублей.