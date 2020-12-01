Депутат свердловского Заксобрания отказался от постов после проверки прокуратуры

Алексей Коробейников теперь просто депутат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников в добровольном порядке написал заявление на имя председателя регионального парламента с просьбой освободить его от двух занимаемых должностей.

- Прошу освободить меня от занимаемой должности председателя мандатной комиссии Законодательного Собрания Свердловской области, а также должности заместителя председателя комитета по региональной политике и развитию местного собрания ЗакСО по собственному желанию, - указано в заявлении на имя председателя ЗакСобрания Людмилы Бабушкиной.

В марте 2020 года свердловская прокуратура потребовала от Бабушкиной решить вопрос с арендным бизнесом, которым незаконно владел депутат. Сегодня Коробейников принял решение добровольно покинуть посты, чтобы избежать неопределенностей.

- У меня появится намного времени для работы в округе, проведения встреч с гражданами, оперативного решения их проблем, - говорит Коробейников.

По словам депутата, он исправно платил налоги и отчитывался от своих доходах. Когда 2,5 года назад сдача недвижимости в аренду было приравнено к предпринимательской деятельности, он передал дело в доверительное управление.