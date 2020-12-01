Звонили из банка и полиции: в Екатеринбурге телефонные мошенники «вытянули» из девушки больше 700 тысяч рублей

Мошенники по телефону убедили девушку взять несколько кредитов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники под видом сотрудников банка, а затем и полиции «вытянули» из девушки 768 тысяч рублей. Звонившие убедили 25-летнюю екатеринбурженку, что с ее счета кто-то из сотрудников банка пытается списать деньги и что в отношении сотрудников этой организации уже проводится расследование в рамках уголовного дела о мошенничестве.

- После этого с потерпевшей вновь связался «сотрудник» банка и убедил оформить займ, чтобы якобы отследить действия злоумышленников. Екатеринбурженка, следуя указаниям звонившего, оформила кредит на сумму 318 тысяч рублей, обналичила деньги и через терминал перевела их на якобы безопасный счет, который ей продиктовал незнакомец, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Но этого мошенникам показалось недостаточно и во время очередного звонка ей сообщили, что ее кредитный потенциал не исчерпан, и необходимо еще оформить кредит. Тогда девушка взяла еще один займ и перевела на счет мошенников еще 450 тысяч рублей.

Когда звонки прекратились, девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сейчас мошенников разыскивают сотрудники МВД.