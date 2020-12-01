Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» проходят на Свердловской магистрали

Фото: предоставлено СвЖД

Свердловская железная дорога присоединилась к Всероссийской просветительской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом (проходит ежегодно 1 декабря). Инициатива направлена на повышение информированности населения, в особенности молодежи, в вопросах своевременной диагностики и основных мерах профилактики ВИЧ-инфекции.

На вокзалах Екатеринбург и Сургут, 4 и 1 декабря соответственно, будут организованы информационные точки, где все желающие смогут пройти добровольное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, узнать о путях передачи инфекции и способах защиты.

На всех вокзалах магистрали в залах ожидания и в прикассовых зонах размещены плакаты по профилактике ВИЧ/СПИД. На видеоэкранах транслируется тематический ролик. Также информационные материалы размещены в скорых пригородных поездах «Ласточка» (перевозчик АО «СПК») и поездах дальнего следования формирования Уральского филиала АО «ФПК».

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой часть мероприятий решено перенести в режим онлайн. Так, в формате вебинаров организованы лекции, посвященные пропаганде здорового образа жизни и мерам профилактики ВИЧ-инфекции.

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Население России составляет более 146 млн человек, из них живут с ВИЧ около 900 тысяч человек. Каждый час в России заражается 9 человек. Каждый год общее число заболевших и число смертей пациентов с ВИЧ-инфекцией увеличивается.

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проводится в России уже в восьмой раз и направлена на объединение усилий государственных, общественных и бизнес-структур по повышению информированности населения по вопросам защиты от ВИЧ-инфекции. ОАО «РЖД» принимает участие в акции с 2016 года.