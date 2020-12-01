Мужчина сбежал с места преступления, оставив женщину одну в безлюдном месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржца отправили в исправительную колонию строго режима за покушение на убийство своей знакомой. Как рассказали в областной прокуратуре, Антон Хлопов разозлился на женщину из-за того что не смог вернуть долг и 12 раз выстрелил в нее из травматического пистолета.

- В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель представил доказательства того, что Хлопов в июле 2019 года, имея умысел на убийство своей знакомой, в безлюдном месте в Сысертском районе на почве личных неприязненных отношений из травматического пистолета не менее девяти раз выстрелил в голову своей знакомой, не менее двух раз в область левого предплечья и не менее одного раза в область правого плеча, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого мужчина сбежал с места преступления, оставив женщину одну в безлюдном месте. По версии следствия, он полагал, что от полученных травм знакомая скончается. Но женщина выжила и через несколько дней, придя в себя, добралась до ближайшего населенного пункта, где ей была оказана первая помощь.

- В ходе расследования уголовного дела проведены две психолого-психиатрические судебные экспертизы в отношении подсудимого и потерпевшей. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей. С подсудимым осуществлена проверка его показаний на месте, также проведены осмотры места происшествия и предметов, запрошена и проанализирована детализация телефонных соединений, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как рассказала следователям сама знакомая Антона Хлопкова, они были знакомы с 2009 года. Мужчина неоднократно продавал автомобили, находящиеся в ее собственности. В последний раз он забрал у нее автомобиль «Хонда CRV» два года назад. Антон продал его и сказал, что купит машину взамен. Однако до июля 2019 года он не сдержал своего обещания и не возвращал деньги.

- Потерпевшая пояснила, что Хлопов сам рассказал ей впоследствии, что она своими высказываниями разозлила его, так как он ей должен был деньги за автомобиль, но вернуть не мог. После выстрелов она потеряла сознание, когда очнулась, вышла из машины и поняла, что находится в незнакомом месте в глухом лесу. Пройдя через поле пешком, женщина увидела трактор и рядом с ним двух мужчин, у которых и попросила помощи, - рассказали в прокуратуре.

Сысертский районный суд признал Антона Хлопова виновным в «покушении на убийство, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». Помимо шести с половиной лет лишения свободы с него взыскали в счет возмещения морального вреда 500 тысяч рублей.