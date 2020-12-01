В Екатеринбурге приземлились лучшие «летающие» лыжники

Фото: департамент информационной политики

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня ночью приземлились лучшие «летающие» лыжники из Австрии, Германии, Норвегии, Польши, Словении, Швейцарии и Японии. Спортсмены прилетели на Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который пройдет в Нижнем Тагиле с 4 по 6 декабря.

- В статусе однозначного лидера текущего розыгрыша Кубка мира в Россию прилетел немец Маркус Айзенбихлер, а также его ближайший преследователь норвежец Халвор Энгер Гранеруд, - рассказали в департаменте информационной политики.

Что касается российских лыжников, то они приедут в Свердловскую область чуть позже. Состав сборной России, в которую вошли девять человек, возглавит победитель этапа Кубка мира позапрошлого сезона, призер этапа «Турне четырех трамплинов» Евгений Климов.

Фото: департамент информационной политики

Отметим, что все участники и организаторы соревнований сдают тест на коронавирус. Так, в Россию не смогли приехать из-за положительного результата на COVID-19 спортсмены сборных Чехии и Болгарии.

Также напомним, что из-за коронавируса организаторы соревнований приняли решение закрыть соревнования для зрителей. Зато соревнования в Нижнем Тагиле впервые в истории можно будет увидеть сразу на трех телеканалах: «Матч! Страна», Eurosport и «Студия-41».