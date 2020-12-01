Заявку на конкурс по поиску компании-аутсорсера подала только одна компания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле конкурс по передаче скорой помощи на аутсорсинг признан несостоявшимся, так как заявку подала только одна компания. Решение вынесла рабочая комиссия по итогам рассмотрения заявок.

Заявку подала компания ООО «РТ-Социальная сфера». По данным издания Tagilcity, в штате организации, зарегистрированной в марте 2019 года в Москве, числится семь человек. Согласно открытым данным, ее генеральным директором является Владислав Лихачев.

В этом году компания заключила шесть контрактов на 1,9 миллиарда рублей. Самый большой из них, на 937 миллионов - с Самарской станцией скорой помощи. Также организация обслуживает Новокузнецкую станцию скорой помощи, Искитимскую ЦГБ и Карасукскую и Куйбышевскую центральные городские больницы.

Кроме того, «РТ-Социальная сфера» с 30 октября оказывает услуги Министерству здравоохранения Свердловской области. Их стоимость составляет 117,9 миллиона рублей.

Напомним, что поиск компании-аутсорсера для станции скорой помощи Нижнего Тагила начался 3 ноября. Согласно условиям конкурса, подрядчик обязан предоставить 33 автомобиля, три из которых - резервные. Общая стоимость контракта составляет 641,5 миллиона рублей. Его заключат с компанией-аутсорсером на три года с 1 февраля 2021 года.

Недавно, сотрудники скорой Нижнего Тагила записали видео, в котором высказались против передачи скорой помощи в частные руки.