Под Екатеринбургом два поселка остались без электричества

По словам очевидцев на месте обрыва произошло возгорание Фото: Нина Шилкова

Под Екатеринбургом накануне вечером два поселка остались без электричества. Свет в домах жителей Косулино и коттеджного поселка «Чистые росы» пропал из-за обрыва провода, на который упала ветка тополя.

- Произошло технологическое нарушение на линии 10 кВ. Причина технологического нарушения - обрыв провода в результате падения массивной ветки тополя. Аварийная ситуация была ликвидирована энергетиками за 54 минуты, - рассказали в пресс- службе «МРСК Урала».

Также в компании отметили, что технологическое нарушение не связано с какими-либо причинами, связанными с превышением нагрузки. Речь идёт о механическом повреждении энергообъекта.

По словам очевидцев на месте обрыва произошло возгорание. В электрокомпании объяснили, что это было короткое замыкание, но провода огонь не задел, так как они изолированы.

- Там в целом пока проблемная территория. Но мы работаем над тем, чтобы стабилизировать ситуацию. В компании разработана дорожная карта, идут работы по реконструкции, - добавили в пресс- службе «МРСК Урала».

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