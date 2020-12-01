Фото: МЧС по Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске восстанавливают газопровод, поврежденный грузовиком. Напомним, что ЧП, из-за которого оказалась нарушена работа котельной, произошло накануне на Дзержинского, 37. По словам спасателей, тепло сейчас подается в дома с пониженными параметрами.

- В результате повреждения газопровода произошло его возгорание, которое оперативно было ликвидировано пожарными, также нарушена работа котельной, которая обеспечивает теплоснабжением 26 частных и 26 многоквартирных жилых домов с населением 400 человек, из них 102 ребенка, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Также было нарушено теплоснабжение социально-реабилитационного центра «Надежда», где сейчас нет людей, школы и детского сада.

Фото: МЧС по Свердловской области

Чтобы вернуть тепло в дома горожан, специалисты работали всю ночь. Всего задействованы 42 человека и 10 единиц спецтехники. Над восстановлением поврежденного участка газопровода работают сотрудники администрации города, работники служб жизнеобеспечения города и специалисты газовой службы. Работы планируют закончить к 11 часам.

- Сейчас будут проводиться поквартирные отходы, чтобы уточнить обстановку. Пока жалоб не поступало. Люди все вечером были проинформированы. Все необходимые мероприятия проводятся, - отметили в МЧС по Свердловской области.

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