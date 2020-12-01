«Был душой коллектива и талантливым организатором»: в Екатеринбурге скончался замдиректора «Новой больницы»

Фото: пресс-служба "Новой больницы"

В Екатеринбурге накануне скончался замдиректора «Новой больницы» Игорь Михайлович Шифрин. О его кончине сообщили на сайте медучреждения. Известного врача не стало на 61-ом году жизни.

- Невозможно подобрать слова, чтобы описать всю тяжесть и боль потери. Эта утрата невосполнима для клиники. Он был Врачом с большой буквы, всегда действовал в интересах пациентов: хорошо понимал их проблемы и делал все, чтобы помочь, - рассказывают его коллеги.

В медучреждении отметили, что все значимые этапы развития «Новой больницы», все ее успехи неразрывно связаны с именем Игоря Михайловича. По словам его коллег, он был душой коллектива и талантливым организатором.

Редакция «КП-Екатеринбург» выражает соболезнования близким и коллегам Игоря Михайловича.