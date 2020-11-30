Екатеринбурженка впервые в истории стала трехкратной чемпионкой Европы по скалолазанию

Виктория Мешкова. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Виктория Мешкова, которая на соревнованиях представляет школу олимпийского резерва Екатеринбурга в горных видах спорта, получила три золотых медали чемпионата Европы по скалолазанию, проходившего в Москве. Ранее никому не удавалось выиграть более двух медалей на первенстве континента.

- Виктория сумела победить в многоборье, а также в двух дисциплинах, где участники соревнуются в прохождении коротких, но максимально сложных дистанций, - сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Эти победы позволили ей получить лицензию на участие в летних Олимпийских играх в Токио. Ранее скалолазание не входило в программу игр, впервые оно будет представлено именно в Японии в следующем году.