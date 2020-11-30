Под Нижним Тагилом будут искать золотое месторождение

Фото: пресс-служба АО "Русбурмаш"

В 29 километрах от Нижнего Тагила на участке «Березовый лог» компания АО «Русбурмаш» проведет топографо-географические работы, чтобы открыть месторождение золота.

- В выполнении работ задействуют беспилотные летательные аппараты с уникальным оборудованием для воздушно-лазерного сканирования. Вся графическая документация будет выполнена в 3D, - сообщает пресс-служба компании.

Исследования местности заказало ООО «Североуральская горная компания». Эта организация получила права на указанный участок.