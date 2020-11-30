Свердловскую область накроет смог

Смог рассеется ближе к пятнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область с 30 ноября по 4 декабря накроет смог. Уральский гидромедцентр объявил о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени.

- Необходимо по возможности пользоваться кондиционерами, меньше находиться на улице, проводить влажные уборки помещений и пить больше воды, - говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, ранее синоптики рассказали, каким будет начало зимы на Урале. По их словам, предстоящая неделя будет умеренно морозной.