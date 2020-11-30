Новый сервис по приему, хранению и выдаче небольших партий грузов на базе терминала ОАО «РЖД» получили грузоотправители в Екатеринбурге

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Небольшие и сборные партии грузов в рамках сервиса «РЖД Экспресс» теперь могут обрабатываться на грузовом дворе станции Шарташ в Екатеринбурге. Терминал обеспечит клиентам Свердловской магистрали комплекс услуг, включающий прием, сортировку, паллетирование, упаковку, хранение, а также выдачу груза получателю. Отправку и получение груза можно оформить дистанционно с помощью электронного документооборота. Присутствие на площадке представителей заказчика при этом не требуется. Сборы за подачу и уборку вагонов на пути грузового двора не взимаются.

Грузовой терминал станции Шарташ имеет развитую инфраструктуру и технику для работы с любыми видами железнодорожного подвижного состава и автотранспортом. Оборудован крытый холодный склад, который может быть зонирован на сектора с отдельным входом. Оператором площадки является Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом (структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»). В рамках сервиса клиенты могут воспользоваться инфраструктурой и технологическими возможностями и других терминалов дирекции (более 200), расположенных в большинстве областных центров и крупных городах по всей России.

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«РЖД Экспресс» – сервис компании «РЖД Логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД») по доставке, переработке и хранению мелких и сборных партий грузов. В рамках услуги разрабатываются оптимальные решения для отправки грузов весом от 20 кг всеми видами транспорта по принципу «от двери до двери». В первую очередь, сервис рассчитан на предприятия малого и среднего бизнеса.