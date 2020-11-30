«Доходный дом» в Екатеринбурге отреставрируют за 150 миллионов рублей

Реставрация дома обойдется в 150 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Доходный дом» будет переделан в современный шахматный центр. Так решили специалисты, которые провели историко-культурную экспертизу в заброшенном особняке XIX века на пересечении улиц Малышева и Горького. Проект реконструкции здания одобрили. Эксперты уверены, что реставрация не навредит дому по соседству: объекту культурного наследия регионального значения «Здание фотоателье Ф.С. Мурдасова и А.Ф. Кузнецова».

- В ремонт «Доходного дома» будет вложено 150 миллионов рублей. Часть средств предоставит бизнесмен Андрей Симановский. Эти деньги потратят на восстановление железобетонных перекрытий, построят лестницы между этажами, отремонтируют кирпичную кладку стен и восстановят балконы, - говорится в акте историко-культурной экспертизы.

«Доходный дом» является объектом культурного наследия регионального значения. Особняк был построен до 1889 года. В настоящее время он долго стоял пустым, из-за чего его внешний вид существенно испортился.