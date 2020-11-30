ВТБ Капитал Инвестиции перечислили на благотворительность 2,5 миллионов рублей

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ВТБ Капитал Инвестиции подвели итоги по работе фонда со встроенной благотворительностью «ВТБ – Фонд Золото» за 3 квартал 2020 года. По результатам этого периода благотворительный фонд «Старость в радость» получил от ВТБ Капитал Инвестиции 1,2 млн руб.. Всего в 2020 г. фонду было перечислено 2,5 млн руб. «Старость в радость» рассказала о том, на какие цели были потрачены взносы, полученные за первое полугодие. 1,3 млн.руб пошли на закупку медикаментов, бесконтактных термометров и зарплаты персоналу, который ухаживает за пожилыми людьми и устраивает их досуг.

Программа со встроенной благотворительностью была запущена ВТБ Капитал Инвестиции в I полугодии 2020 г.: 20% вознаграждения за управление активами «ВТБ – Фонд Золото» управляющая компания направляет в пользу подопечных Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Инвестируя в фонд, клиенты принимают участие в этой помощи. С каждой вложенной клиентом 1000 рублей ВТБ Капитал Инвестиции перечисляет 2 рубля из собственных средств в адрес «Старость в радость».

Фонд расходует получаемые средства поэтапно. Перечисленные по итогам первого квартала деньги были потрачены на обеспечение медикаментами и бесконтактными термометрами трех учреждений — Тульского ПНИ, Торжокского ПНИ Тверской области и Апшеронского ПНИ Краснодарского края. Средства, поступившие по итогам второго квартала, направлены на реализацию программы «Ежедневный уход», нацеленную на улучшение качества жизни подопечных в домах престарелых и интернатах: в частности, на зарплаты сотрудникам по уходу, которые помогают своим подопечным умываться, одеваться, есть, выходить на улицу, а также на приглашение организаторов досуга — культоргов. Они регулярно проводят тематические и творческие мероприятия, музыкальные и литературные вечера для постояльцев интернатов. В фонде отмечают: очень важно, чтобы кроме ежедневной рутины у людей в любом возрасте были увлечения и регулярные занятия тем, что приносит удовольствие. У этого есть и прикладное назначение: некоторые подопечные вновь развивают мелкую моторику после перенесенных инсультов, постепенно заново учатся самостоятельно двигаться.

- Мы считаем, что у нашей программы благотворительности — большой потенциал. Мы видим потребность людей в том, чтобы не просто инвестировать, но параллельно с этим делать что-то доброе. Мы видим теплый отзыв на такую предоставленную возможность и рассчитываем на рост поступлений от программы. Важно, чтобы инвестиции не просто работали, но работали для благих дел, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.