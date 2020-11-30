Подростки Свердловской области стали реже совершать преступления

В регионе снизилось количество грабежей, разбоев, краж автомобилей и квартирных краж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областном полицейском главке подвели итоги работы за 10 месяцев. Всего за это время было зарегистрировано 50 082 преступления. При этом количество грабежей, разбоев, краж автомобилей и квартирных краж стало меньше. К примеру, число грабежей по сравнению с 2019 годом снизилось на 28,9%.

- Отмечено значительное улучшение эффективности работы по установлению лиц, совершивших убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекших смерть потерпевших, лиц, совершивших грабежи, разбои, изнасилования, - уточняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

Если говорить про незаконный оборот наркотиков, то за 10 месяцев было выявлено 4989 таких преступлений. Подразделениями ОВД было изъято больше 109 килограмм запрещенных веществ.

- К уголовной ответственности привлечено 1301 лицо, совершившее тяжкие и особо тяжкие преступления, что больше на 9,9% по сравнению с 2019 годом, - добавляет Валерий Горелых. - Больше на 35% выявлено преступлений и подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции – 2367. На 36,6% меньше стало тяжких преступлений в быту.

Отдельно в областном полицейском главке отмечают успехи в работе с несовершеннолетними. С начала года преступлений, которые совершают подростки стало на 18,5% меньше. Если в 2019 году за десять месяцев было зарегистрировано 1634 таких преступлений, то в 2020-м – 1332.

- На протяжении последних лет особое внимание уделяется профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и государственных учреждений воспитания, - добавляет Валерий Горелых. - В результате в текущем году на треть сократилось количество заявлений по фактам самовольных уходов. Число подростков, находившихся в розыске, также снизилось с 1500 до 1263.