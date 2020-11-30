Восемь проектов, которые делают мир лучше, получили по 650 тысяч рублей

Фото: предоставлено Tele2

Благотворительный фонд «Навстречу переменам» и Tele2 с 2012 года проводят конкурс социально-предпринимательских проектов. Целью предыдущих конкурсов было поддержать стартапы в сфере социального предпринимательства. 2020 год внес свои коррективы: в условиях пандемии конкурс был изменен. Организаторы решили помочь некоммерческим организациям, которые уже показали высокий уровень социального влияния.

Участниками стали 40 организаций. В финал конкурса вышли 15 проектов, среди них были выбраны 8 победителей, которые получили по 650 000 рублей.

Ими стали:

- Маргарита Ребецкая. «ВзаимоДействие» – инклюзивный театральный проект, в рамках которого создается арт-медиаконтент с участием людей с синдромом Дауна: спектакли, социальные ролики, документальное кино и тренинги.

- Игорь Ананьев. Проект «Особая сборка» направлен на трудоустройство людей с ментальными нарушениями на предприятии по сборке и фасовке непищевых изделий.

- Елена Панферова. Центр НЕ#ЗАВИСИМОСТЬ и проект «Современная профилактика» – профилактика зависимостей у школьников с помощью научных шоу и занятий.

- Дарья Алексеева. Центр выдачи гуманитарной помощи благотворительного фонда «Второе дыхание» в Костроме.

- Дарья Алейник, Наталья Кишаковская. «Простор» – центр для проведения спортивных и развивающих занятий для особенных детей и их семей.

- Вероника Антимоник. Фонд «Безопасный дом» – организация помогает людям, которые стали жертвами работорговли, подверглись эксплуатации и насилию, а также поддерживает детей и взрослых из уязвимых групп – воспитанников интернатов и детских домов, несовершеннолетних мам, мигрантов и др.

Эти проекты получили не только деньги, но и помощь в разработке антикризисной стратегии.

- Мы действительно верим, что данная форма благотворительности – поддержка социальных предпринимателей – наиболее эффективна. – Отметил Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2. – Очень важно, что мы их поддерживаем не только деньгами, но и навыками, профессиональными качествами наших сотрудников. Более 500 сотрудников Tele2 вовлечены в эту деятельность.