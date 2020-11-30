В Екатеринбурге растет число закрытых на карантин школьных классов

На прошлой неделе закрылись 55 классов, против 95 - на этой Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 ноября ученики девятых классов школ Екатеринбурга вернулись к очному формату обучения. Теперь занятия посещает начальная школа, пятиклассники и ученики выпускных классов – девятые и одиннадцатые. Однако количество классов, которые переходят на дистанционное обучение, стремительно растет.

- Из-за нестабильной ситуации с коронавирусом на дистант перевели 95 классов в 50 школах. Также закрыты 35 групп в 32 детских садах, - сообщает департамент образования Екатеринбурга.

Отметим, что неделю назад было закрыто всего 55 классов в 31 школе. Особая обстановка складывается и с ОРВИ: учиться дома отправились 14 классов в 11 школах. Закрылись 38 групп в 33 детских садах.