32-летний мужчина поджег собственный дом 23 ноября. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Волчанске скончалась женщина, которую вместе с матерью и сыном поджег муж. Информацию об этом подтвердили в Следственном комитете. Кроме этого уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью.

- В рамках расследуемого уголовного дела возбужден дополнительный эпизод, предусматривающий ответственность за оконченное преступление в связи со смертью одной из потерпевших. Теперь в рамках дела расследуется убийство одного лица и покушение на убийство двух лиц, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам знакомых семьи, у 30-летней женщины было 80% ожогов тела. Ее 11-летний сын сейчас находится в реанимации одной из больниц Екатеринбурга, куда его доставили на вертолете.

Мы попытались узнать подробности трагедии у родственников пострадавших, но они отказались общаться и заблокировали корреспондентов «КП» в социальных сетях.